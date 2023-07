Finbilscruisingen som har varit under den stora bilträffen i Västerås har varit mycket uppskattad av många. På fredagen under Summer Meet går många man ur huse för att titta på vackra amerikanska bilar. Summer Meet eller Power Meet är något som många nämner om man frågar människor utanför Västerås vad de känner till om staden. Västerås får många besökare under arrangemanget som bor på hotell, på campingen och handlar i affärer och restauranger.