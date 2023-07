Räddningstjänsten lämnar brandområdet

Branden på Målarberget bröt ut under midsommarhelgen och krävde ett intensivt släckningsarbete från både marken och luften. Under fredagen bedömdes branden vara under kontroll, och nu på måndagsmorgonen avslutade räddningstjänsten sin insats och lämnade över bevakningen till markägarna, vilket P4 Västmanland var först att rapportera.