Romina Pourmokhtari (L), vi har haft uranbrytning förr i Sverige, i Ranstad utanför Falköping under fyra år 1965-1969. Under de fyra åren i drift utvann man endast 215 ton uran ur 1 500 000 ton berg. Lyssna på radio P4 Skaraborg om detta. Skaraborgarna vill inte ha någon ny uranbrytning i Sverige, den saken är säker!

Man har nu efter 30 år till en kostnad av en halv miljard sanerat området från skit efter uranbrytning men avfallshögen den är kvar och är klassad som miljöfarligt område, det enda i Sverige.

Miljöfarligt område, Romina! Vad säger det dig som miljöminister?

Ja, i världen finns det över 15 000 övergivna urangruvor som inte har sanerats. Bara i Navajo i USA över 1 000 gruvor.

Hört talas om Church Rock?

Inte? Men upplysningsvis var det en olycka 1979 som överskuggades av den i Three Mile Island i Harrisburg som fick mycket större rubriker, men Googla på det du på youtube, så finner du hur US förgiftade ett helt område i Navajo . De som vägrade sälja sina hus när gruvindustrin drog in är i dag livegna och kan inte flytta och de har inte tillgång till rinnande vatten för att jorden är radioaktiv. Googla på "How the US poisoned Navajo nation".

Kolla också in en amerikansk youtuber som heter Radioactive Drew och hans filmer.

En av få saneringar av urangruvor i världen som genomförts, eller ja, den pågår ännu och är ännu inte klar, den heter The Wismut projekt och var dåvarande Sovjets urangruva i östra Tyskland, i Sachsen-Thuringen. Efter murens fall lades uranbrytningen ned och man har hållit på att sanera sedan 1991. Kostnaden är i dag uppe i 8 miljarder. 8 miljarder, Romina! Inte kronor utan euro!