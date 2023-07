Sommaren är här och jag njuter av värmen och att sitta ute på balkongen, dricka en kopp härligt kaffe, sola mellan arbetspassen... tills grannarna beslutar sig för att komma ut på sina balkonger för att röka.

Jag förstår att ni inte kan röka inne – det är inte tillåtet i en hyreslägenhet – men jag tycker inte att jag som hyresgäst ska behöva gå in, stänga alla dörrar och fönster som vetter mot sidan där balkongen är för att slippa få in röken. Jag behöver kunna vädra lägenheten då den blir otroligt varm Att jag och mina hundar ska behöva stänga in oss tycker jag inte är rätt. Jag har också rätt att njuta av min balkong där jag även har några plantor att ta hand om.

Jag önskar också få njuta av min sommar och balkong.

Snart semester inomhus