Svar på "Låt morgonbussarna gå som vanligt", VLT den 16 juni.

Under sommaren är det många som ändrar sitt resmönster, och därför kör bussarna enligt en sommartidtabell som är anpassad till resandet. Det innebär bland annat att vissa turer som är riktade till skolelever dras in, eftersom resandet minskar kraftigt under sommaren.