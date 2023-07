Flera insändarskribenter anser att solenergi har en viktig del i framtidens elproduktion. De exemplifierar gärna med egna erfarenheter om att de stora delar av året – i alla fall under den ljusa tiden – inte behöver köpa någon el och i många fall kan sälja överskottet. De erkänner dock att solenergi inte hjälper dem under nätterna och under de solfattiga vintermånaderna. Det innebär alltså att solenergin inte ersätter andra producenter, utan snarare gör att de behöver ta högre priser under perioder med låg tillgång på el.