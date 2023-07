Det är mycket glädjande att se alla tak som har solpaneler. För att klara klimatkrisen måste vi dock snabba på med detta arbete. Det finns alltför många tak som saknar solceller så som stora fina tak på varuhus, industrier och kyrkor.

Detta är en stor förlust för klimatet och Sverige som land. Enligt Vattenfalls solindex står solkraft för endast runt en procent av Sveriges totala energiproduktion. Detta är alldeles för lite. Det är så viktigt att politikerna och de som har makten verkligen förstår detta på djupet. Sverige har en enorm potential att kunna öka solenergin.

Kom igen Sverige! Om alla tak hade solceller kunde vi tillsammans producera cirka 11 miljarder kilowattimmar. Vi måste fixa detta snabbt som attan!

Solar cells on all roofs soon!