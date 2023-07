Friskolor är inga ”vanliga företag”. Vanligen utför företag en tjänst och fakturerar därefter uppdragsgivaren. Så fungerar det inte i friskolevärlden. Alla friskolor får en förutbestämd ersättning, skolpeng, som baseras på den genomsnittliga kostnaden som förväntas för en elev i en kommunal skola.

Pengarna betalas ut i förskott. Pengarna får behållas oberoende av utbildningens kvalitet. Det finns inget tillförlitligt sätt att mäta kvalitet, betyg och enkätsvar duger inte. Det enda sättet att ”straffa” en friskola är att ge vite och i slutänden dra in tillståndet att driva skola. Allt detta tar tid, flera år från det att skolinspektionen får in klagomål och ett tillsynsärende påbörjas. Under den tiden passerar många elever som får med sig bristfälliga kunskaper, fuskbetyg eller på annat sätt inte får en adekvat utbildning.