Är Systembolaget konkurrensneutralt? Absolut inte. Om all världens alkoholtillverkare vill synas i Sverige skulle Systembolaget inte klara av det. Inte ens de som vill synas får plats. Det handlar ytterst om att synas på butikshyllan för utan exponering blir det ingen försäljning.

Vad gör en försäljare? Man behöver inte vara en Philip Kotler (en maknadsföringens Einstein) för att förstå hur de tänker. De erbjuds bjudresor under täckmantel av produktinformation, vinprovningar och all sköns andra marknadsföringstrick. Det kanske allra värsta är Systembolagets specifikation om hur vinet ska smaka vid offertförfrågan. Man underkänner med andra ord de lokala vinmakarnas egna produkter. Det är en storebrorsattityd utan dess like.

Alla med minsta begrepp om marknadsföring inser att detta är en stor bluff, iscensatt av en mäktig lobbyverksamhet, med visserligen goda intentioner, men som totalt missförstått hur en marknadsekonomi fungerar.

Christer Windén