Jag har haft solfångare (för värme varmvatten och pooluppvärmning) sedan 1999, en av få i Västerås, och det finns utrymmer för många fler sådana. Det är hål i huvudet att inte utnyttja solenergi under den tid av året det är möjligt, i stället för att elda som Mälarenergi gör.

Solceller är lokal elproduktion och ofta skapar den ett överskott under sommarhalvåret, eller mars-oktober. Under de mörka vintermånaderna är det dåligt med solel. Men under överskottsperioden delar jag med mig av min el till mina grannar som inte har solceller. Ja, inte direkt förstås för det får jag inte göra, utan genom ett elhandelsföretag som till exempel Mälarenergi. Handeln med el sker genom elbörsen Nordpool.

Det innebär till exempel att höghusen i det område där jag bor, och som inte har några solceller, får en del av sin el från min solcellsanläggning. Dessa brf-föreningar skulle kunna sätta upp egna solceller, men det har de inte gjorts. De är inte så framåt. Det är förmodligen för många gamla gubbar i styrelserna. Där min dotter bor på Haga har föreningen däremot satsat på solceller.

Men Ulf, lokal elproduktion innebär också att förlusterna i elnätet minskar då elen slipper transporteras långt bort ifrån, till exempel från Norrland och den är betydande. Hur stora kan du läsa om i SCB:s elstatistik.

Ulf och VLT:s alla läsare, har förmodligen dåligt minne av hur det var förr, innan sol- och vindkraftens stora intåg i Sverige. Jag kallar den tiden "kärnkraftstiden". Den präglades av ständigt stigande elpriser. Sedan började vindkraften komma runt 2009. 2015 hade den blivit så stor att den sänkte elpriserna så mycket att Vattenfall beslutade stänga Ringhals 1 och 2 då de stora investeringsbehov som förelåg inte skulle löna sig.