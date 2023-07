I en nyligen publicerad artikel fastslår den amerikanska ekonomiprofessorn Stephanie Kelton att Sverige ska håll sig ifrån Eurosamarbetet.

Nobelpristagaren Joseph Stiglitz har skrivit en tänkvärd bok (2016), där han starkt rekommenderar oss att hålla fast vid vår valuta: the EURO and its threat to the future of Europe.

Sverre Haukeland konstaterar helt riktigt att jag inte är någon valutaexpert och det håller jag med om - men jag är dock läskunnig.

Clas Lundberg