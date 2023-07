Det är med stor sorg jag ser hur femininum och maskulinum alltmer fasas ut i det här landet till förmån för substantiv i betydelsen att kvinna och man ska i förlängningen helt ersättas med "person". För att inte nämna att det är tabubelagt att skriva andra ord än namn och politiska partier med versal begynnelsebokstav.

Mycket av respekten för andra människor föll bort då vi mer eller mindre tvingades säga "du" i stället för "Ni". Det som många hävdar att de i USA och andra engelsktalande länder bara har "you" är bara halva sanningen, eftersom det förutom "du" också står för "Ni, ni, er" et cetera. Till det kommer att titlar används i kombination med "you" medan vi enbart har "du".