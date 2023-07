Under sommaren är det många som tar tag i att rensa i förråden och förverkliga sina renoveringsdrömmar. Bara i Västmanland finns det närmare 10 000 fritidshus som ibland behöver pysslas om. Många gånger resulterar hemmafixet i stora mängder grovavfall. Det kan handla om gamla möbler, rester från trädgårdsarbete eller byggskräp som överblivna brädor och tegelstenar. De senaste decennierna har mängden insamlat grovavfall ökat stadigt och enbart i Västmanland samlades drygt 75 000 ton in under ett år, enligt Avfall Sveriges siffror från 2021.

Samtidigt växer problemen med illegal avfallshantering där kriminella nätverk tjänar pengar på att dumpa avfall i naturen eller exportera det utomlands. När avfallet inte tas om hand på rätt sätt kan det till exempel leda till förorenat grundvatten och minskad biologisk mångfald.