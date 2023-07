”Skönt att gamblingen satt”

VSK publicerade samma startelva som spelade ut Gais för knappt en vecka sedan inför söndagens match mot Gefle IF. Men efter uppvärmningen stod det klart att succébacklinjen Douglas/Nsabiyumva/Magnusson skulle splittras för första gången under seriespelet. Beskedet var nämligen att Alex Douglas skulle utgå och in skulle Umit Aras komma.