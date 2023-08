Uppgifter: Förre VSK-backen jagas av europeiska klubbar

Under sommarfönstret 2021 såldes den dåvarande VSK-mittbacken Gustaf Lagerbielke till IF Elfsborg efter en succéartad vår i Grönvitt. Tanken var att försvarare skulle spela säsongen ut i VSK men den allsvenska klubben valde att, via en klausul i avtalet, köpa loss honom men en dag kvar på transferfönstret.