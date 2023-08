Mats menar att priset på el har gått ner under senare år, vilket han torde vara en av få som tror och gör att man funderar på om de olika varianterna på elprisstöd var onödiga. Priserna före 2020 var låga beroende på att både Sverige och Tyskland hade kvar fler av sina kärnkraftverk samt att exporten av gas från Ryssland höll nere priserna. Energiforsk gjorde en rapport ”Större elproduktion hade kunnat ge lägre elpriser” som visade att priset på el under hösten 2021 hade kunnat vara mellan 30 och 50 % lägre om Ringhals 1 och 2 fortfarande vore i drift.

Stora grupper i samhället kan inte erhålla dessa förmåner utan måste betala den faktiska kostnaden för elen inklusive olika typer av skatter. Vidare bidrar de till subventionerna via skattsedeln. Det rör sig till exempel om de som bor i hyreshus, de som inte har resurser att investera i solceller – jo Mats, jag vet att solceller kostar pengar och har heller aldrig påstått något annat – och bor man i en bostadsrätt i ett kulturminnesmärkt hus får man inte bygglov för solpaneler. Dessutom blir bostadsrättsföreningen ansvarig för elavtalet, så egen styrning är inte möjlig.

Under sommaren har priserna varit mycket låga periodvis, vilket bland annat förklaras av att för mycket solenergi producerats, där vissa solparker på kontinenten fått stänga ner produktionen ibland för att klara elsystemet. De låga priserna har inneburit att kommersiella producenter inte fått kostnadstäckning för sin produktion och för att klara ekonomin kan de behöva höja priserna under vinterhalvåret, då det dessutom är ont om solenergi för att täcka upp. Eftersom konsumtionen är avsevärt högre under vinterhalvåret drabbar höga elpriser stora grupper och en grupp som drabbas speciellt hårt är de som, enligt ovanstående beskrivning, inte kunnat ta del av subventionerna.