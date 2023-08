Mats Lindfors, du skriver att kärnkraften inte är fossilfri då till exempel en gruvtruck i urangruvan använder 1 000 liter diesel per timme. Så kan man se på saken om man inte är intresserad av dimensioner.

1 000 liter diesel ger cirka 2 640 kilogram koldioxidutsläpp. Bara den svenska kärnkraften har under samma trucktimme sparat in 5 600 000 kilogram koldioxidutsläpp jämfört fossilkraftverk, det vill säga en förbättringsfaktor på 2000 gånger. Och inte nog med det, under den timme trucken arbetade tog den fram uran som gott och väl skulle räcka till för att driva dessa kärnkraftverk den aktuella timmen.