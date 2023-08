Svar på "Mälarenergi har i mer än 30 år satsat på fel häst", VLT den 23 juli.

Tack, Mats Lindfors, för en bra debattartikel! Ved och sopor har sedan lång tid varit Mälarenergis linje för kraftvärmeproduktion. Med hyggliga ekonomiska resultat har man kanske trott sig kunna luta sig tillbaka och fortsätta samma linje in i framtiden och koldioxiden kan man till stora kostnader fånga in och transportera till underjordisk lagring under Nordsjön.

Som amatörgeolog är jag visserligen lite osäker på om den långsiktiga stabiliteten i denna berggrund till gränsen av Atlantens oceandjup verkligen är stabil. Det är ju mindre än 10 000 år sedan Doggerland - landet mellan Norge, Storbritannien och Holland - sjönk i havets botten. Sålunda är koldioxidlagring en både dyr och osäker lösning.