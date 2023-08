– Vadå gå under? sa Erik.

– Om vi nu ändå ska gå under, menar jag, så kan vi väl få ha det lite gott under tiden.

Storbränder i skog och mark har skakat södra Europa under sommaren. Denna bild är från en gräsbrand i Sicilien i Italien.

Jag är inte helt dum. Jag fattar att det rör sig om en misstro mot eliten. Och med all rätt: vad har eliten någonsin gjort för mig? Varför skulle den tala sanning den här gången? Den tar hand om sig själv och sina egna i första hand. Absolut. Jag hajar det.

Sedan lyssnade jag på ”Sommar i P1” med professor Max Tegmark och blev vettskrämd. Och då har jag redan, liksom alla andra, läst massa artiklar om Artificiell Intelligens sedan AI slog igenom i det allmänna medvetandet i mars, när Tegmark med kollegor fick Elon Musk och andra företagsledare att skriva under ett sorts AI-varningsbrev.

Max Tegmark fick mig att fatta att det inte finns tid att fundera, vilket jag för all del började misstänka redan när Johnny Cash sjöng Aquas gamla ”Barbie girl” i en AI-skapad rockvideo. Det var några månader sedan. Bara några veckor tidigare fanns inte den tekniken. AI-utvecklingen går hisnande fort. Tegmark berättade till exempel att man trodde att AI-robotar skulle behöva 30 år på sig att klara det så kallade Turingtestet. Det tog bara fem år för GPT-4.

De allra flesta AI-experter är överens om att våra mänskliga hjärnor inte förmår att ens börja förstå hur superintelligent en superintelligens kan bli. Tegmark exemplifierade med att det skulle ta honom 10 000 år att läsa all den text som den relativt primitiva GPT-4 lärde sig på några månader.

Och det är detta jag vill ta ett snack med Erik om. Kan han inte rikta sin konstiga klimatförnekarenergi till att varna för AI istället, kräva att politiker agerar extremt snabbt med regleringar innan det är för sent.

Hela våren och sommaren har AI-hypen drivit Nasdaq-100 uppåt. Det företag som blir bäst, först, störst, vackrast – you name it, som jänkarna säger – på Artificiell Intelligens kommer se börskursen hundradubblas.

Techgiganterna som redan styr världen, som Meta (Google), Alphabet (Facebook, Instagram), Microsoft, Apple, Amazon och Tesla är sedan länge all in i AI men alla hotas de av att något snille i ett garage skapar en i nuläget icke-uppfunnen och megavass AI-produkt som gör dessa gamla techgiganter lika obsoleta som Nokia och Ericsson när smarta telefoner slog igenom.

Men bortsett från den rena girighetsaspekten finns också det vackra i människans strävan efter att uppfinna något nytt, att vara först, att hitta guld – men skillnaden nu är att vi inte landar på månen, vi kan landa på en planet som lätt som en plätt kan döda oss på tusen olika sätt.