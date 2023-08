Generella ekonomiska stöd till alla installation av solceller måste införas.

Forskning och utveckling av artificiella bränslen måste stödjas och verksamheterna måste byggas ut. Stora möjligheter finns att utnyttja vindkraften lokalt i mindre skala.

Mer mänsklig energi måste sättas in för att analysera hur vi kan spara på termisk energi som i dag slösas på grund av ineffektiva industriella processer, uppvärmning och rent slöseri. All uppvärmning av bostäder bör till exempel göras via värmepumpar. Spillvärme måste tas om hand och återanvändning måste bli ett honnörsord.

Skatteregler, stödformer och bidrag måste omgående ändras för att främja en utveckling mot ett klimatsmart och energibesparande samhälle.

Fredrik Lagercrantz