Det finns många många exempel på hur vi människor verkar oförmögna att tänka på någonting annat än vår egna bekvämlighet. Varför skulle jag bry mig om att en igelkott blir skadad av min robotgräsklippare?

I sommar har en omtyckt igelkott Elsa i Halmstad blivit av med alla sina ben utav en robotgräsklippare, på Tidö-Lindö har två igelkottungar lemlästats av denna hemska maskin. Minst en katt har blivit dödad i Västerås utav en robotgräsklippare.

Dessa monster till maskiner skulle aldrig ha släppts ut på marknaden. De skadar och dödar djur, dessutom så har en gräsmatta ingen biologisk mångfald eftersom de är monokulturer. Gräsmattor som klipps kort har få växter och kan ses som en slags gröna öknar.

Stop the robotic lawnmover - its killing the hedgehog