När Moderaterna nu går ut och kräver en folkomröstning så är det rent vilseledande för medborgarna.

Det är inte två färdigutredda förslag som står mot varandra, utan det Moderaterna presenterar som ”Resecentrum 2.0” är en projektidé som skulle ta 6-10 år att utreda i sin helhet. Inriktningen att förlägga spåren på broar ovan mark, som deras idé baseras på, utreddes initialt av staden. En helt enig kommunstyrelse beslutade 2010 att förkasta det förslaget på grund av kostnader och byggnadsteknisk komplexitet och därför gå vidare med spårlägen på markplan.

Det är hög tid för staden att få på plats ett modernt resecentrum som arbetats fram under en 16 år lång process. Under vägens gång har det funnits flertalet möjligheter för västeråsarna att tycka till om utformningen, bland annat genom samråd, granskningsprocess och framtagande av fördjupad översiktsplan och gestaltningsprogram. Många synpunkter har kommit in under resan, och många av dem har arbetats in i förslaget.

Västeråsarna har väntat länge nog. Trafikverket har hela tiden varit delaktiga i förslaget och de genomförandeförslag som beslutats och etappuppdelningen står staten helt bakom.

Nu är det dags att lägga det politiska spelet åt sidan och sätta invånarnas behov främst. Vi ser fram emot att få på plats ett modernt och hållbart resecentrum som säkrar resandet både i dag och i framtiden.

Staffan Jansson (S)

kommunstyrelsens ordförande

Amanda Grönlund (KD)

kommunstyrelsens vice ordförande

Roger Haddad (L)

kommunalråd

Vicki Skure Eriksson (C)

kommunalråd

Anna Maria Romlid (V)

kommunalråd

Markus Lindgren (MP)

kommunalråd