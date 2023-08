Jag vill tipsa Marlowe och även andra att läsa den amerikanska ekonomen, författaren och debattören Thomas Sowell som bland annat skrivit om rasism. ”Racism is not dead, but it’s on life support – kept alive by politicians, race hustlers and people who get a sense of superiority by denouncing others as racist”. (Rasismen är inte död, men den får livsuppehållande behandling – den hålls vid liv av politiker, rasaktivister och människor som upplever sig vara överlägsna när de utmålar andra som rasister.)

Per Hallin