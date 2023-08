Under denna sommar har elpriserna varit rejält låga under perioder och som Peter Wennblad på SvD noterade i sin ledare ”Minuspriser är inget att jubla över” så är det inte bra. Det blir svårare att få lönsamhet i ny elproduktion, vare sig det är sol, vind eller kärnkraft.

Bengt Stridh pekar igen på den rapport från SWECO som tar upp elpriserna. I mitt förra inlägg ”Kärnkraft jämnar ut prisdifferenser”, VLT den 28 juli, noterade jag att priserna sjunker lika mycket för lika mycket tillkommande el från både kärnkraft och solkraft, men när hänsyn tas till konsumtionsmönstret under året har kärnkraften en otvetydig fördel, den levererar el också under vinterhalvåret.

Jag har inget emot solkraft, den fungerar bra på rätt ställe, till exempel nära ekvatorn där solens strålar är mer förutsägbara och produktionen cirka 3 gånger högre till samma investeringskostnad, alltså 3*12=36 terawattimmar för 92 miljarder kronor. Som jag visat ovan är den varken billigare eller bättre än kärnkraft.

Sverige ska väl inte heller gå samma väg som Tyskland, som just nu har cirka 75 gigawatt solkraft, men som behöver köra sina gas- och kolkraftverk med tillhörande koldioxidutsläpp och pristoppar när sol- och vindkraft inte producerar tillräckligt och när överproduktion råder sjunker priserna till under noll kronor per kilowattimme. Sveriges elproduktion släpper ut 8 miljoner ton koldioxid per år, Tysklands 224 miljoner ton, enligt Statista.

Ulf Westberg