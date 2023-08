I dag har mer än 13,5 miljarder doser coronavaccin injicerats i ”friska” människor i världen. Detta för att minska smittspridning, sjukdom och död i covid-19. Det är i alla fall motivet som hälsomyndigheter i hela västvärlden ställt sig bakom med WHO i spetsen, och som massmedia pumpat ut via press, radio och tv. Utan vaccinet skulle pandemin ha blivit en ännu större mänsklig katastrof.

Men vad är det då för annan bild? Jo, det kanske mest intressanta är det inte finns något samband mellan vaccinationsgrad i ett land och antal döda med covid-19. Ser man på de olika världsdelarna så är det faktisk helt tvärt om. Sydamerika med högst antal vaccinerade, 77,1 procent, har haft flest döda med 3097 per miljon, medan motsvarande siffror för Afrika, med minst vaccinerade, 30,6 procent, har 181 döda per miljon. Bilden är inte lika tydlig om man ser på de enskilda länderna i EU, men landet med högst antal vaccinerade, Italien, har också flest döda per miljon, 3325, och 81,7 procent vaccinerade. Nederländerna däremot med lägst vaccinationsgrad, 68 procent, hade 1309 döda per miljon.

Något som också är märkligt är att de nordiska länderna Norge, Danmark och Finland alla hade normal dödlighet under första pandemiåret 2020 jämfört med snittet fem åren innan pandemin, men att den ökade kraftigt under 2021 då vaccineringen startade.

Och på tal om överdödlighet så fortsätter den vara klart över jämförelseperioden innan pandemin i de flesta länder med hög vaccinationsgrad. Veckorna innan årsskiftet 2022/2023 var det en märklig topp i de flesta EU länder med en överdödlighet mellan 20-48 procent. Tyskland var i topp med 48,1 procent, och Sverige hade 31,5 procent under v51. Vem har hört talas om det? Pandemin var ju mer eller mindre över då.

Vad ovanstående beror på kan det finnas flera teorier kring byggda på vetenskapliga studier. Men var finns studierna som visar att vaccinet har haft den effekt som påstås? Alla har bara tagit det som självklart – alla vet ju att vaccin hjälper – eller? Men man blir minst sagt tveksam med de fakta som föreligger. Den stora frågan är dock varför vi inte har någon officiell debatt kring det här. Det är tydligen helt ointressant för medierna, eller tabu att prata om.