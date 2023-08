Först Mats, jag påstår inte saker, jag ger referens till det jag skriver, vilket jag till stor del saknar från dig. Jag påstår inte att elpriset skulle varit lägre baserat på egna erfarenheter, jag refererar till en rapport som Energiforsk publicerat, läs den gärna då du inte verkar hålla med om slutsatserna där, vilket är att under vissa förutsättningar skulle priserna på el varit 30–50 procent lägre under den period de undersökte.

Det finns inga direkta subventioner till kärnkraft, all kärnkraft i Sverige byggdes på kommersiella villkor, till stor del med leveranser från svenska företag under ledning av Asea Atom. Dessa samhällsekonomiska intäkter torde nog vida överskrida kostnaderna för forskningen inom kärnkraftsområdet, som inom parentes, under lång tid var förbjuden i Sverige.

Slutligen, en bostadsrättsförening som köper in sin el utifrån, oavsett om produktionen sker via solkraft, vindkraft eller kärnkraft, får betala skatt, moms och nätavgift för att få den till huset, vilket en bostadsrättsförening som själv producerar sin el slipper. Sveriges största solcellspark, den 21 megawatt stora parken utanför Strängnäs, drivs av HSB och erbjuder el för cirka 47 öre per kilowattimme. Dock blir det faktiska priset när elen är transporterad och skattad långt över en krona. En solcellsanläggning på taket till förening ger el till en kostnad under en krona så där är en kraftig subvention från staten som inte beskattar detta.

Ulf Westberg