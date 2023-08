Replik. Chris Marlowe anför i sin debattartikel ”Det är högerextrema åsikter som ska städas ur” , VLT den 8 augusti, svar på mitt inlägg "Operation storstädning måste sjösättas” , VLT den 27 juli. Marlowe ondgör sig över vad han kallar ”de senaste 30 årens högerextremism” och ger samtidigt VLT en släng av sleven för att publicera – som han anser – extrema inlägg. Att VLT sent omsider insett att just invandringspolitiken står högt på dagordningen för svenska väljare tycks vara något Marlow anser att VLT inte ska befatta sig med.

Som invandrare från en amerikansk ”bonnhåla” till en mindre svensk bruksort drar sig Marlowe inte för att dra just invandrarkortet även om han erkänner att han själv en gång var just extremt högerkonservativ. Hans år i Sverige har uppenbarligen förändrat honom från just extremt högerkonservativ till anhängare av Vänsterns idégods så till den milda grad att han först blivit socialdemokratisk kommunpolitiker för att sedan sparkas ut från Socialdemokraterna och som politisk vilde lierat sig med Vänsterpartiet.