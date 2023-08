Svar på inlägget "Solkraft är dyrare än kärnkraft", VLT den 17 augusti.

Ulf Westberg påstår att solkraft är dyrare än kärnkraft. Att bara jämföra investeringskostnader för olika kraftslag är vilseledande. När man jämför ekonomi för olika kraftslag ska man använda produktionskostnad per kilowattimme där man tar med alla kostnader under en anläggnings livslängd och tar hänsyn till en kalkylränta. Enligt rapporten ”El från nya anläggningar” från Energiforsk december 2021 har landbaserad vindkraft och solcellsparker lägst produktionskostnad, lägre än för ny kärnkraft som anges till 49-64 öre per kilowattimme.