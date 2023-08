Så varför denna massiva kritik? Tydligen har både politiker och svenskar problem med personer som talar klarspråk. En förklaring till att den faktiska beskrivningen/uttalandet lett till omfattande kritik torde vara att det just är en SD-politiker som fällt uttalandet oaktat att det är sant/fakta.

Att som politiker och media beskylla Jomshofs uttalanden för Islamofobi visar bara på en naiv verklighets och historieuppfattning samt oförmåga att kalla en spade för just en spade. Jomshof’s uttalande riktar sig inte på något vis mot individuella muslimer utan mot Islamistiskt dominerade stater och religionen som sådan – med andra ord religionskritik i enlighet med svensk grundlags religionsfrihet.

Talande för kritiken är att den är svepande och helt i avsaknad av fakta som skulle bevisa eventuella felaktigheter i Jomshofs uttalande – sannolikt för att uttalandet omöjligtvis kan motbevisas med just fakta.

Många svenskars djupt grundade antipati mot SD härstammar från partiets ”barndom” då många hobbynazister och rasister sökte sig till partiet. Att dessa individer i dag till största del är utrensade och att partiet i dag representerar en bredare folklig politik och förankring torde gått många svenskar förbi. Den antipati mot SD som under mer än ett decennium skapats av nedvärderande mainstream media är svår att sudda ut. Speciellt som de svenskar som automatiskt förkastar all politik och uttalanden från SD är många utan att de ens försökt sätta sig in i politiken.

Leif Kullberg