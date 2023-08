Rapporten ”El från nya anläggningar” från Energiforsk 2021 uppskattar produktionskostnaden för ny kärnkraft till 56 öre per kilowattimme i medel. Samtida rapporten ”Net Zero by 2050” från IEA anger 0,12 Euro per kilowattimme för ny kärnkraft 2030, vilket är mer än dubbla Energiforsk uppskattning. Dessutom tillkommer för elkunden producentens vinstpåslag förutom priset för elöverföring, energiskatt och moms.