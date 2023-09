Jag, som patientanhörig till min dåvarande sjuke man, fick verkligen uppleva hur det var förra sommaren när min man som mest behövde högspecialiserad och kvalificerad vård. Han blev sjuk i mitten av maj förra året med feber och slemhosta och hade därför svårt med matintag och gick ner 2 kg på en vecka. Samma vecka lades han in på Hematologen för behandling av viruspneumoni (lunginflammation). Trots att han hade KLL kunde han leva ett bra liv tack vare hans bromsmedicin Imbromica.

Väl hemkommen fick han hög feber igen och fick en konstig hosta som medförde en ny ambulansfärd till Hematologen. Hans lungor röntgades som visade på en fläck på vänster lunga. Redan då bad jag läkarna att titta i lungorna och kolla vad det var för en slags infektion. Som svar fick jag att sjukhuset inte hade någon lungkirurg.

Anledningen var att jag såg att det pågick bygget av det nya akutsjukhuset och som kan orsaka en allvarlig smitta på grund av mögelsvampen (Aspergillus). Sjukhuset hade varningstexter överallt om det pågående bygget, där min man låg med hänvisning till att alla skulle bära skyddstofflor.

Ansvarig läkare upplyste om att alla kan drabbas men patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar som drabbas av Aspergillus kan oftast sluta med dödlig utgång. Därför krävde jag som patientanhörig att min man skulle bli undersökt av en lungkirurg som kunde utföra en bronkoskopi eftersom min man hade fått flera behandlingar för upprepade misstänkta lunginflammationer med olika antibiotika med bred spektra i blindo som inte ledde till någon förbättring av min mans hälsa.

Till saken hör att han även drabbades av sjukhusbakterierna Pseudomonas och Candida.

Under hela vårdtiden på sjukhuset visste inte läkarna vilken bakterie eller vad de egentligen behandlade min man för. Han var inlagd ungefär en vecka per månad sedan maj 2022.

Under förra sommaren, som vanligt i Sverige, drogs bemanningen av sjukvårdspersonal ner på sjukhuset och som innebar att flera ordinarie läkare/specialistläkare hade sommarsemester och ersattes till stor del av läkare under utbildning. De som var kvar var överbelastade. Detta medförde i min mans fall att det tog tre månader att få tag i en lungkirurg som kunde utföra ingreppet bronkoskopi och ställa rätt diagnos. Då hade min man gått ner 23 kg och i denna stund visste jag att han inte skulle överleva för att det var för sent.