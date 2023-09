Venus atmosfär består av koldioxid och kväve. Inget syre alls. Venus har en temperatur på 400 grader. Jorden utvecklade istället ett fantastiskt djurliv och vacker natur.

Det verkar som om det var en ganska stor olycka att vi människor fick till uppgift att ta hand om denna vackra planet. Vi har inte gjort det så bra. Vi är nog lite för giriga och lata. Många människor verkar gilla sina prylar mer än jorden.

Att det krävs stora insatser för att hejda uppvärmningen är kristallklart. Vilket hopp finns det? Vi som bryr oss om klimatet och jorden finns inom alla partier och grupperingar. Vi måste samarbeta och jobba tillsammans.

Ett annat hopp är den yngre generationens medvetenhet och beslutsamhet att påverka politikerna att ta de nödvändiga besluten för att snabbt som attan minska våra koldioxidutsläpp.

