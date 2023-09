Tänk, det blev en helsida med en jättebild på en nål som sticks in i en arm för att illustrera det hela – ett retoriskt knep för att få mer uppmärksamhet. Rubrik, underrubriker och bildtexten vill också ge intryck av att jag är vaccinmotståndare och implicit att jag sprider konspirationsteorier och inte framför fakta.

Det jag avslutade med var en vädjan att det här borde undersökas då jag inte i artikeln hade ett svar på hur så kunde vara fallet. Detta trots att jag kunde tänka mig olika anledningar grundad på den kunskap jag har från över 50 års studier inom, fysiologi, näringslära, cellära, immunologi och biokemi, via min utbildning, arbeten genom åren och personliga intresse.

Anledningen till att jag skrev artikeln var att de siffror jag fått fram visade något som inte tagits upp i några nyhetsmedia. Det var ju till och med så att vissa länder med hög vaccinationsgrad också hade mycket hög dödlighet i covid-19. Bara i Europa kunde samma vaccinationsgrad ge en skillnad på 4–5 gånger i antal döda per miljon invånare.

Man vet inte om man ska skratta eller gråta då hela artikeln bygger på officiell statistik från Our World in Data som sammanställs och publiceras på internet av John Hopkins University, USA:s sjunde mest prestigefyllda universitet. Men jag hade också en hel del andra källor till vetenskapliga artiklar som jag bifogade.

Och så slutligen, apropå fakta, som också går att få via Our World in Data, gällande döda i covid-19.

Innan 1 mars 2021, det vill säga innan massvaccineringen borde börja få effekt, så dog 7,5 procent av de som totalt dött i covid-19 i Finland fram till 23 augusti. Samma siffra för Norge var 9,9 procent, Danmark 21,2 procent och Sverige 34,5 procent. Med andra ord dog en stor majoritet av de som dog i covid-19 först efter det att vaccineringen startat.

En relevant fråga är då hur effektivt mRNA-vaccinet varit.

Jag tänker inte gå in på någon tolkning, vilket jag skulle kunna göra, men det är väldigt intressanta siffror som förmodligen väldigt få känner till.

Pehr-Johan Fager

Oberoende hälsodebattör