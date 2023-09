Trösklarna in i samhällsgemenskapen har på vissa håll blivit högre. Genom att sänka trösklar och tillgängliggöra kulturen för fler, både kulturutövare och kulturkonsumenter bygger vi en starkare gemenskap mot utanförskap, otrygghet och parallellsamhällen.

Med det sagt behöver inte målinriktade satsningar nödvändigtvis innebära ökade statliga eller kommunala anslag och fler offentligt avlönade tjänstepersoner. Ett moderat förhållningssätt är att göra rätt saker och vinnlägga sig om att göra dom rätt. För det krävs kunskapsunderlag, ett långsiktigt hållbart ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande, uppföljning och en stor portion samarbete mellan olika verksamheter inom det offentliga och inte minst med alla de krafter som representerar civilsamhället.

Flera statliga utredningar har redan genomförts inom kulturområdet och andra är pågående.

Under sommaren publicerade bland annat Europaparlamentet den omfattande studien ”Culture and Democracy: the evidence”. En studie som redogör för hur medborgares delaktighet i kulturaktiviteter förbättrar medborgerligt engagemang och social sammanhållning. Studier och statliga utredningar som sammantaget har potential att utgöra kunskapsunderlag för reformer inom kulturområdet.

Devisen att ”göra som vi alltid har gjort” löser inte de samhällsutmaningar vi gemensamt står inför. Det krävs ett paradigmskifte även inom det offentligt finansierade kulturområdet, på såväl statlig som kommunal nivå.

Reformer, åtgärder och insatser ska skapa rätt förutsättningar för kulturaktörer och utövare att försörja sig på sitt skapande. Det ska vara frihet för kulturkonsumenter att fritt välja utifrån ett diversifierat utbud av kulturaktiviteter, från såväl offentliga som privata utförare.