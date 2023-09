Anders Harald om VLT:s antinazism under andra världskriget

Anmäl text- och faktafel

Under andra världskriget var tidningsfamiljen Pers stora motståndare till nazismen och förespråkare för det fria ordet. Humanistiska föreningen i Västerås har bjudit in Anders Harald Pers för att prata om sin far, Anders Y Pers, och hans kamp för pressens frihet.

Samtalsledare kommer att vara Mårten Enberg, tidigare redaktionschef på VLT.

– Det blir roligt att höra Anders svar på mina frågor. Han har växt upp i den här miljön och kan sin historia ganska väl, säger Mårten Enberg.