Inget mejl skickas heller ut som informerar att din köplats och köpoäng har raderats, inte heller går det att återställa.

Nu är det upp till var och en att logga in en gång per år för att få behålla sina köpoäng hos Mimer.

Det är ju även upp till mig att hålla koll på att logga in men det har funkat bra under de senaste åren att använda sig av påminnelsefunktionen och därav inte tänkt mer på det, om denna information hade förmedlats hade jag självklart satt in en egen påminnelse i kalendern.

Jag rekommenderar alla som vill ha kvar sina köpoäng att sätta på en påminnelse och er andra som är i liknade situation att höra av er till Mimer och klaga.

Före detta bostadssökande hos Mimer