För att få bukt på klimatkrisen så finns det en sak som du kan göra, det är att börja äta mindre kött.

Kor och får är idisslare, de rapar ut stora mängder metangas. Ett kilo metangas har samma växthuseffekt som 28 kilo koldioxid, det är därför dessa djur har så stor klimatpåverkan jämfört med andra proteinkällor.

Det kan vara bra att veta att varje kg nöt- eller lammkött orsakar 15-30 kg CO2e medans övriga proteinkällor, såsom fågel, fisk, fläsk, ägg och baljväxter har avtryck på 1-6 kg CO2e per kg mat.

Tänk även på att ge dina husdjur klimatvänligt foder.

Eat less beef and sheep, to save the climate