Kommentar på inlägget "Partier – rädda fisken tillsammans i EU", vlt.se den 3 september.

Stort tack till Christer Albäck för ditt inlägg om att nu är det hög tid att partierna tillsammans måste rädda Östersjön och fisken. Att alla svenska partier måste samarbeta i EU. Vi kan kroka arm med Finland och de andra grannländerna runt Östersjön.

Detta måste vara vår mest prioriterade fråga: torsken, strömmingen och alla andra fiskar måste skyddas, nu.

The Swedish parties must cooperate in the EU to save the Baltic Sea