Regeringen har aviserat att de nu pausar den automatiska höjningen av brytpunkten för statlig inkomstskatt. I praktiken innebär det att de som tjänar över 57 000 kronor per månad får en skattehöjning (i relation till det som skulle varit) med 12 000 kronor per år. 12 000 kronor per år! Är det Liberal eller Moderat politik?

Det talas ofta om skattevillkoren för vanlig folk. Men vilka är det egentligen? Många av oss som arbetar inom välfärden och samhällsbärande sektorer, till eempel speciallärare, ingenjörer och ekonomer, tjänar mer än 51 000 kronor per månad (brytpunkten). Är vi inte vanligt folk? Vem ser till vårt bästa?