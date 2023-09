Det som däremot hänt är att du blivit borttagen i vår GDPR-rensning, som vi måste genomföra enligt lag. Det innebär att vårt system rensar bort ditt konto när du inte varit inloggad på 24 månader. En GDPR-rensning gjordes i januari i år och där sker inga påminnelser.

Vi vet att mejlet som påminner om att logga in var 12:e månad är en uppskattad tjänst och den är åter igen aktiv och ska gå ut till alla som står i kö. Dock vill vi vara tydliga med att den sökande själv är ansvarig för att en gång per år gå in och uppdatera sin ansökan för att behålla sin plats i kön, vilket vi också förmedlar på vår hemsida.

Anette Jansson

Kundcenter- och uthyrningschef Mimer