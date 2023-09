Kostnaderna för vätgas, batterier, utbyggd vattenkraft etcetera måste väl rimligen belasta det energislag som orsakat behovet? Vi har ju i sommar dessutom sett hur vi redan slagit i taket vad gäller solkraft med negativa elpriser soliga dagar.

Negativa priser kan för övrigt bara existera på en marknad som dopas med subventioner – priset kan gå ner tills subventionen är uppäten. Hur kan det här komma sig?

Svenska Kraftnät publicerar en ansenlig mängd driftstatistik på sin hemsida, bland annat solkraften timme för timme. Formatet är Excel som man själv kan göra grafik av. Rekommenderas till energiforskare som vill titta på verkligheten!

Om vi sorterar solkraftens alla 8 760 timmar för 2022 i storleksordning får vi en sorts sannolikhetsfördelning över solkraftens produktionsförmåga i MW. Vad kan vi se i den här krångliga bilden? Beroendet av solinstrålningen är påtagligt. Cirka 5 000 timmar under 2022 hade man ingen nämnvärd produktion över huvud taget. Under 1 400 immar till fick man mindre än 10 procent av installerad effekt och bara under 600 timmar fick man mer än halva den installerade effekten.

Kurvan ger en tillgänglighet om cirka 10 procent över året, som stämmer med försäljarnas uppgifter.

Det är inte heller svårt att inse det kommande problemet med än mer överproduktion och negativa priser soliga sommardagar. Så varför bygga mer när marknaden redan är mättad?