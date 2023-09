Rättesnöret är Parisöverenskommelsen.

Det är inte ett dugg märkligt att det ser ut som det gör. Utsläppen av koldioxid fortsätter att öka globalt. Alla länder har gjort mer eller mindre orimliga åtaganden.

Bland de sju andra åttondelarna av jordens befolkning finns de fattigaste. De flesta behöver mer energi än idag för att kunna närma sig våra levnadsvillkor i västvärlden inklusive Japan. De behöver el snabbt och till låg kostnad. En rimlig prioritering.

En strimma ljus i kunskapsmörkret är att IPCC – den mellanstatliga klimatpanelen – nu fått en ny ordförande. Jim Skea säger i Der Spiegel, att överdriva hotet och antyda att överskrida 1,5 O C utgör ett existentiellt hot mot mänskligheten har inte varit till någon hjälp. Världen kommer inte att gå under. Goda nyheter då temperaturen nu ökat cirka 1,3 O C sedan 1800-talet och det mesta pekar på att vi får som mest ytterligare 1 O C till år 2100.

Det blir intressant att se om förutsättningar i verklighetens vetenskap kan återerövra politiskt inflytande framför ideologiskt önsketänkande.

Evert Andersson

Mats Kälvemark

Fria debattörer