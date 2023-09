Anmäl- text och faktafel

Tackar som frågar, bantningen går inte fort – från 124 kilo till 118 kg – men ändå okej med tanke på att jag var på bröllop i den underbart isterstinna landskapet Skåne förra helgen. Och jag har inte rökt en enda cigarett på tre veckor, och just den enfaldiga ciggen var som ni minns prioritet 1 när jag biktade mig kring min hälsovådliga sommar.

Just den här veckan kommer jag, faktiskt, under Socialstyrelsens nya bisarra riktlinjer för alkohol. Möjligen även under hela månaden eftersom jag bantar, annars – sällan.