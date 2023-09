Våtmarken kommer att bli cirka 1,5 hektar stor. Inför anläggande undersöktes vilka tillstånd som krävdes och vi har fått de tillstånd som behövdes från Länsstyrelsen. Eftersom delar av våtmarken ligger inom detaljplanelagt område, ansöktes även om marklov för schaktarbetena. Vid prövning av marklovet bedömdes våtmarken inte strida mot detaljplanen och därför skickades inte någon remiss till grannar ut.

När det gäller frågan om upphandlingen så har ett ramavtal använts för de planerade arbetena, detta ramavtal har nyligen upphandlats enligt Lagen om offentlig upphandling.

Insändarskribenten är orolig för att våtmarken ska göra att antalet myggor ökar. I år har alla fått känna på myggplågan vilket i första hand beror på de stora regnmängderna som kommit. Det vatten som blir stående i pölar och tillfälligt översvämmade marker utgör en betydligt större grogrund för mygglarver än en våtmark. I våtmarken kommer myggorna att ha naturliga fiender både i och runt vattnet i form av vattenlevande insekter, grodor, fåglar och fladdermöss.

För att informera allmänhet och de som bor i området om projektet har Västerås stad informerat på sin hemsida och via sociala medier. Staden ordnade även en informationsträff i området den 26 augusti. Vi informerade media och informationen spreds både via radio och lokaltidningar samt via stadens hemsida och sociala medier.