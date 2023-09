Håkan Åhlund kom och sågs, segrade inte, men petade in en kil i VIK som ställde hela säsongen på ända. Robert Nordmark kom in och försvann kvickt med resten av tränarstaben, Patrik Zetterberg fick sparken, Niklas Johansson anställdes, Thomas Paananen och Patrik Fagerlund fick sparken, och under våren kändes Tero Lehterä plötsligt som en av hela Västerås viktigaste människor i min lilla hockeybubbla.