Svar på inlägget "Turtätheten för bussarna borde bli anpassade", VLT den 12 september.

Precis som du säger är resandet lägre under dagtid. Linje 1, 3 och 4, som avgår med sju och en halv minuts mellanrum under rusningstrafik, går då ner i frekvens. Däremot visar statistiken att resandet fortsätter under dagtid och det är få turer som har färre än 20 påstigande.