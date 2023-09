I artikeln i tidningen Näringsliv påpekas att om inte uranet kan utvinnas och säljas i samband med denna brytning påverkas ekonomin. Bolaget får kostnader för att separera uranet, men kan inte få intäkter vid försäljningen.

Detta kan heller inte vara bra för miljön, att bryta en metall, men inte få använda den.

Majoriteten av det uran som utvinns i dag använder sig inte av gruvor eller dagbrott utan en metod (in-situ leaching) där man borrar hål och trycker ner en vätska som löser ut uranet ur berget. Därefter pumpas vätskan upp och uranet separeras.

De stora gruvtruckarna som Mats refererar till används i avsevärt högre grad i traditionell gruvbrytning för mineraler och metaller som vi behöver för till exempel solpaneler.

Solpaneler byggs av mer än tio metaller, där de fem vanligaste är aluminium, zink, kisel, silver och koppar. Brytningen av dessa sker ofta i dagbrott eller gruvor.

Som med all brytning är det bara en liten del av all malm som bryts som resulterar i faktiska användbara metaller. Solpaneler kräver stora mängder material, för att producera en TWh (Terawattimme) elektricitet behövs 16 000 ton material för solpaneler, 10 000 ton för vindkraftverk och 1 000 ton för kärnkraftverk (US Department of Energy).

Mats tar även upp byggtider för olika kärnkraftverk. Gemensamt för dessa är att det är första gången på lång tid som kärnkraftverk byggs i respektive land. Länder som bygger kärnkraftverk kontinuerligt, som Kina, Sydkorea och Ryssland håller byggtiderna och budgeten, även för projekt i andra länder som Turkiet, Egypten, Pakistan och Förenade Arabemiraten. Skälen till att de lyckas med detta är att de har en fastställd process för byggandet och har en uppbyggd kedja av underleverantörer.