Örebrofamiljen protesterade in i det sista – men den amerikanska domstolen beviljade ändå borgen för föraren som körde ihjäl 25-åriga Lovisa Arnesson-Cronhamre. Lovisas mamma Maja Cronhamre var med via länk under förhandlingen och vädjade i ett tal till domaren. – Man samlar all kraft man har och bara gör det man måste, berättar hon.