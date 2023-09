Det är kanske inte det gyllene taket på Västerås nya resecentrum som kostar mest pengar. Snarare kan det bli allt som ligger under bangården. Leran där är inte hållbar.

Berget ligger 18 till 27,5 meter under marknivån. Det krävs att det byggs cirka 17 fundament under station där varje fundament bärs upp av 9 rör ner till berget. Den här typen av grund kostar pengar och är en utmaning då tågtrafiken inte får störas.

Västerås undre värld finns under bangården i Mälarporten. Där ligger ledningar för fjärrvärme och kyla, el och bredband till hela Västerås och Västerås sjukhus. Dessutom ligger den förorenade Lillån under spåren. Vad händer med tågtrafiken om vi får ett slukhål under bangården? Leran är inte hållbar.