18-åring döms till fängelse – våldtog 11-årig flicka

Enligt vad den unga flickan berättat i polisförhör, och som återgavs i Västmanlands tingsrätt under rättegången, träffades de båda i Västerås via Snapchat under vintern 2018-2019, och att hon berättade för den unge mannen att hon var tolv år gammal redan innan de träffades öga mot öga.

De båda blev trots den upplysningen ett par, och vid något eller några tillfällen hade de sexuellt umgänge sommaren 2019.

Det hela kom till hennes föräldrars kännedom och polisanmälan gjordes. DNA från den unge mannen påträffades på flickans kläder, konversation dem emellan på sociala medier granskades och den unge mannen – som hunnit fylla 19 efter gärningarna – åtalades för våldtäkt mot barn alternativt sexuellt övergrepp mot barn.

Inför rätta försvarade sig den unge mannen med att han fått upplysningar från flickan att hon var femton eller sexton år gammal. En serie omständigheter – bland annat konversation parterna emellan på sociala medier – gör dock att tingsrätten bedömer det inträffade som våldtäkt mot barn. Den unge mannen visste mycket väl att flickan var under 15, enligt tingsrättens bedömning. Och då spelar det ingen roll om det varit fråga om sexuellt umgänge utan tjat eller tvång – det räknas som våldtäkt mot barn ändå.

Straffet bestämdes av tingsrätten till ett år och fyra månaders fängelse. Då den unge mannen förutom våldtäkten hunnit göra sig skyldig till fler brott – många av dem till följd av ett omfattande drogmissbruk – under sin vistelse i Sverige som asylsökande, bestämde tingsrätten att den unge mannen ska utvisas efter avtjänat straff.